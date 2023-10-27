Командир саперного взвода: мины советских времен успешно подрывают западные танки

Мины, сконструированные во времена СССР, эффективны и по сей день, рассказал командир саперного взвода 539-го отдельного инженерно-саперного батальона ВС РФ с позывным Сворог.

Эти боеприпасы успешно подрывают западную технику.

По его словам, первый подорвавшийся «Леопард» был уничтожен именно такими минами.

По словам Сворога, мина ТМ-62 хоть и старая, но проверенная и надежная, рвет гусеницы хоть «Леопардам», хоть «Абрамсам».

В сентябре США сообщили о поставке на Украину первой партии танков Abrams из 10 машин. Об уничтожении этой техники пока не сообщалось.