Командир саперного взвода: мины советских времен успешно подрывают западные танки
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Мины, сконструированные во времена СССР, эффективны и по сей день, рассказал командир саперного взвода 539-го отдельного инженерно-саперного батальона ВС РФ с позывным Сворог.
Эти боеприпасы успешно подрывают западную технику.
По его словам, первый подорвавшийся «Леопард» был уничтожен именно такими минами.
По словам Сворога, мина ТМ-62 хоть и старая, но проверенная и надежная, рвет гусеницы хоть «Леопардам», хоть «Абрамсам».
В сентябре США сообщили о поставке на Украину первой партии танков Abrams из 10 машин. Об уничтожении этой техники пока не сообщалось.