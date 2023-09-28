Командир спецназа «Ахмат» рассказал об уважении к сдающимся в плен солдатам ВСУ

Заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал РИА Новости, что уважает решение бойцов ВСУ не становиться пушечным мясом и сдаваться в плен.

Он отметил, что с каждым днем в украинской армии становится все меньше желающих воевать.

Частые сдачи в плен военнослужащих ВСУ Алаудинов объяснил жесточайшей мобилизацией на Украине. Солдат гонят на передовую под автоматами, и желание украинцев не воевать с российской армией понятно и заслуживает уважения.

При этом киевские войска наносят «неистовые удары» по своим же сослуживцам, которые отказываются воевать и сдаются в плен. К сожалению, отметил Алаудинов, не всех сдающихся удается забрать с передовой и доставить в пункт базирования российской армии.