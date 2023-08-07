Комбайн подорвался на поле во время уборки в Белгородской области

Неподалеку от села Козинка, которое расположено в Грайворонском районе, уборочная машина наехала на боеприпас. Он находился в поле, на котором производили уборку. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадали находящиеся в кабине комбайна водитель и пассажир», - написал он в микроблоге.

Один из них получил ранения глаз, лица, живота и рук. Его госпитализировали в офтальмологическую больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Второй же был ранен в плечи, лицо, бедро и кисть руки, но от госпитализации отказался. ПО существующей версии, взрывоопасным предметом был боеприпас, который в свое время прилетел со стороны украинской границы, но не разорвался после падения.