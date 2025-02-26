Комики Дедищев и Чебатков попали в аварию в США

Во время совместной поездки по Соединенным Штатам Америки в дорожный инцидент попали российский стендап-артист Павел Дедищев и казахстанский юморист Евгений Чебатков. Информацию об этом происшествии Дедищев разместил в своем телеграм-канале.

Как сообщил комик, инцидент произошел в штате Нью-Мексико. Дедищев уточнил, что их автомобиль столкнулся с неизвестным объектом, находившимся на дороге.

На видеозаписях, опубликованных Дедищевым, видно прибытие полицейских на место аварии и последующую эвакуацию автомобиля, на котором передвигались артисты.

По словам Чебаткова, серьезность последствий аварии могла быть намного выше, но их «спасли» размеры транспортного средства. Евгений подчеркнул, что, хотя колеса их автомобиля получили значительные повреждения, другие машины пострадали гораздо сильнее.

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