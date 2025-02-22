Глухонемой водитель Maybach протаранил иномарку на северо-западе Москвы, есть пострадавшие

Водитель Maybach, который не может говорить и слышать, стал участником аварии на северо-западе столицы. В результате происшествия есть раненые. Об этом сообщает телеканал РЕН в своем Телеграм-канале.

Вторым участником дорожно-транспортного происшествия стал автомобиль марки Mitsubishi. Информация о пострадавших уточняется. На видеоматериалах можно увидеть, как на месте происшествия работают сотрудники Центра организации дорожного движения.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов собирают информацию о случившемся, чтобы установить степень ответственности каждого участника дорожно-транспортного происшествия.

Ранее сообщалось, что свыше 200 аварий с погибшими и ранеными зафиксировали на дорогах Подмосковья в минувшем январе.