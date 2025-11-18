Комплексная поддержка: в Рязанской области усилили меры для военнослужащих

В Рязанской области принято беспрецедентное решение о повышении разовой региональной выплаты для контрактников, сумма которой теперь достигает двух миллионов рублей. Основанием для этого стало постановление губернатора Павла Малкова, подписанное 13 ноября 2025 года. Таким образом, с учетом федеральных средств общий объем единовременной поддержки для желающих служить в Вооруженных Силах РФ и войсках Нацгвардии составляет 2,4 млн рублей. Об этом сообщает издание 7info.

Как отметил представитель пункта отбора на военную службу Валерий Романов, такая выплата становится одной из самых высоких в стране, однако действует ограниченное время — только до конца текущего года. Это создает мощный стимул для быстрого принятия решения потенциальными контрактниками. При этом ежемесячное довольствие военнослужащих с учетом звания и должности превышает 200 тыс. рублей, что в совокупности с разовой выплатой позволяет получить в первый год службы свыше пяти миллионов рублей.

Важно, что финансовая поддержка является частью комплексного подхода. В регионе действует развернутая система льгот и социальных мер для бойцов и их семей, включая уникальную возможность списания кредитной задолженности.

Итогом становится формирование исключительно выгодных условий для контрактной службы, которые не только значительно повышают доход военнослужащих в первые годы, но и обеспечивают надежную социальную защиту их семей. Это стратегическое решение укрепляет кадровый потенциал рязанских воинских формирований, делая службу по контракту экономически привлекательной для жителей региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что около 25 человек ежедневно обращаются в подмосковный филиал Госфонда «Защитники Отечества».