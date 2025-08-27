Андрей Воробьев: около 25 человек ежедневно обращаются в подмосковный филиал Госфонда «Защитники Отечества»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих соцсетях рассказал о поддержке участников специальной военной операции и их семей в регионе, а также об отправке гуманитарной помощи на фронт.

«Мы стараемся регулярно помогать нашим бойцам на фронте. Конечно, за три года СВО запросы изменились: если поначалу отправляли бытовые вещи, то сейчас военнослужащим больше необходима техника, зачастую сложная и специализированная. Каждый запрос отрабатываем, связь держим через командиров. Во многом нам помогают и семьи бойцов, добровольцы и, конечно, бизнес. Никто не остается в стороне», — рассказал губернатор.

Он напомнил, что для участников СВО и их семей в Подмосковье доступно 40 федеральных и 30 региональных мер поддержки. В их числе — выплаты, льготы, реабилитация, протезирование, забота о детях.

«Отдельное спасибо нашему подмосковному филиалу Госфонда «Защитники Отечества». Ежедневно туда обращаются порядка 25 человек, а самые частые запросы: доплата инвалидам, юридическая помощь и поиск пропавших без вести. Все решается в режиме одного окна», — отметил губернатор.

Он добавил, что также в каждом округе региона работают социальные координаторы — их 80 человек. Они помогают оформлять госуслуги, консультируют по вопросам реабилитации, обучают домашнему уходу.

«По каждому вопросу мы всегда рядом, потому что забота о близких наших бойцов — наша прямая обязанность», — заключил Воробьев.

