Комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения пройдет в Подмосковье шестого марта. Время проведения проверки — с 10:30 до 12:00.

Проверка будет проводиться с включением электросирен в режиме непрерывного звукового вещания «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».

Кроме того, в 10.43 на федеральных телеканалах и радиоканалах, которые входят в первый мультиплекс цифрового телевидения, и телеканале областного вещания «Телеканал 360 Новости» будет транслироваться речевое сообщение «ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ! ПРОСЬБА СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ».

Информация о проведении комплексной проверки также будет размещена в мобильных приложениях Системы-112 Московской области — «112МО», «МЧС России» и «Добродел».