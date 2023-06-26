Комплексное предоставление услуг является преимуществом пункта отбора на контрактную службу в Балашихе

Член фракции «Единая Россия», депутат Московской областной думы Тарас Ефимов ознакомился с работой Московского областного пункт отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе.

По словам руководителя учебно-тренировочного комплекса Сергея Яковенко, добровольцы приезжают в центр каждый день не только из Подмосковья, но и со всей России. При этом все бойцы настроены серьезно и главная их мотивация — это служение и защита Родины.

Тарас Ефимов отметил порядок на территории и слаженность работы персонала центра подготовки. Посещая учебные классы, депутат отметил наличие учебных гранат, мин, в том числе ПФМ-1 «Лепесток» и боевого оружия.

«Я пообщался с будущими контрактниками, они отмечают самое важное преимущество пункта отбора — это комплексное предоставление услуг — медкомиссия, открытие счета в банке, получение юридической консультации, в том числе о полагающихся льготах. Также ребята отмечают хорошее питание, которое я также проверил, и оно действительно организовано на высоком уровне», — поделился Тарас Ефимов.

Тарас Ефимов поблагодарил Сергея Яковенко и военных инструкторов за предоставленную возможность посещения центра подготовки и пожелал будущим контрактникам с честью нести военную службу и скорее возвращать домой к семьям.

Подробную информацию о работе Московского областного пункта отбора граждан на военную службу по контракту в Балашихе можно получить по телефону горячей линии: 8-495-990-77-77 или на сайте.