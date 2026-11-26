Официальная Москва расценивает действия прибалтийских государств по закрытию границы с Российской Федерацией как откровенно враждебные и оставляет за собой право на ответные меры. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, прекращение работы оставшихся контрольно-пропускных пунктов на российско-эстонской границе в первую очередь станет болезненным ударом для самой Эстонии.

О решении закрыть начиная с 1 декабря все наземные пешеходные и автомобильные контрольно-пропускные пункты на границе с Россией правительство Эстонии заявило 20 ноября. В ответ на эти действия в Министерство иностранных дел России был вызван временный поверенный по делам Эстонии.

Ранее сообщалось, что Зеленский испугался подготовки ВС России к новому удару по Украине.