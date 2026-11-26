Первые генетические изменения, способствующие развитию острого миелоидного лейкоза — агрессивной формы рака крови, — могут возникать более чем за 50 лет до постановки диагноза, пишет Newsweek со ссылкой на исследование ученых Кембриджского университета, опубликованное в журнале Nature.

Специалисты изучили образцы крови 47 женщин, у которых впоследствии диагностировали лейкоз, и 46 участниц, не столкнувшихся с заболеванием.

Согласно расчетам исследователей, примерно у двух третей заболевших первая мутация, способствующая развитию лейкоза, возникла еще до достижения 20-летнего возраста.

Изначально измененные клетки размножались медленно. Однако каждая последующая значимая мутация могла увеличивать скорость их размножения в два-три раза.

По словам руководителя исследования Джейми Бланделла, подобные генетические изменения довольно распространены, однако у подавляющего большинства людей с отдельной мутацией лейкоз никогда не развивается.

Особую надежду ученым дает тот факт, что вторая и третья мутации зачастую возникали более чем за десять лет до постановки диагноза. В перспективе это может позволить выявлять людей из группы повышенного риска и предотвращать развитие заболевания.

Однако примерно в каждом пятом изученном случае опасные изменения не удавалось обнаружить вплоть до последних одного-двух лет перед диагностикой. Кроме того, пока неизвестно, распространяются ли полученные результаты на мужчин.