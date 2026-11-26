В Красногорске обустроили бесплатную парковку на 160 машино-мест на улице Братьев Горожанкиных. Об этом сообщили по итогам реализации проекта с участием местных жителей и депутатов.

Поводом для создания площадки стало обращение горожанина Александра Мамонтова. В сентябре он пришел на прием к заместителю главы Елены Горшковой и поднял тему острой нехватки мест для машин. На то, чтобы довести дело до результата, ушло всего два месяца.

Новая зона занимает почти три тысячи квадратных метров. Воспользоваться ею могут как жители окрестных домов, так и родители учеников школы № 15. По словам самих горожан, во дворах поблизости уже заметно свободнее.

Площадку сделали в рамках Народной программы «Единой России». Параллельно на встрече с депутатом Мособлдумы Артуром Бадретдиновым жители подняли вопрос благоустройства сквера и обновления детской площадки — перспективы этих проектов еще предстоит оценить.