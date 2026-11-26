Минтранс Подмосковья рассказал о дорожной обстановке
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
Вечером в четверг, 26 ноября, загруженность дорог Подмосковья составила семь баллов. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Основные затруднения движения в сторону области наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
Минтранс призывает водителей соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие дорожной сети с жителями Реутова и Балашихи.