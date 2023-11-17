Конфликт двух мужчин на входе в московское метро закончился стрельбой

Один из поссорившихся людей выстрелил в потолок, после чего был задержан правоохранителями.

Инцидент произошел перед западным вестибюлем станции метро «Рязанский проспект». Там двое мужчин на почве личной неприязни начали выяснять отношения. После этого один из них вернулся домой, взял с собой ружье и вернулся к станции.

«Один при себе имел ружье с разрешением на ношение. В ходе конфликта выстрелил в сторону потолка. Нарушитель был оперативно задержан», - сообщили о ЧП правоохранители.

Их слова привело ТАСС. В задержании принял участие один из пассажиров метрополитена, ему на помощь пришли сотрудники службы безопасности метро и полицейские. Станция продолжает работать в своем обычном режиме. Против стрелка было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.