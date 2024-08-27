Контрафактную бытовую химию на 6,3 млн рублей изъяли в Подмосковье
Фото: [unsplash.com]
В Подмосковье изъяли контрафактную бытовую химию на 6,3 миллиона рублей, сообщает ГУ МВД России по Московской области. Продукция продавалась на одном из маркетплейсов.
Реализацией контрафактного стирального порошка и другой бытовой химии под видом продукции известных брендов занимались двое жителей Звенигорода в возрасте 32 лет.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В ходе его расследования правоохранители изъяли более 38 тонн поддельной продукции на 6,3 миллиона рублей.
Оба злоумышленника сейчас находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.