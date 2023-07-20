Контракт на военную службу добровольцы могут заключить в специальном центре подготовки в Балашихе

Уникальный пункт подготовки добровольцев для службы по контракту в зоне СВО работает в Балашихе с конца апреля. Мужчины из любого региона России могут получить не только необходимые навыки, но и экипировку, полноценное питание, проживание, помощь нотариусов и юристов.

Все удобства для размещения добровольцев предусмотрели совместно с Минобороны РФ. Такой пункт отбора и подготовки бойцов — первый в Подмосковье и уникальный для России. В одном месте можно пройти медицинскую комиссию, заключить контракт на службу, оформить все документы, решить вопросы с выплатами, льготами для семьи и не только. По словам военного комиссара Подмосковья, полковника Алексея Астахова, открытие этого центра — событие федерального масштаба.

Подача заявления и собеседование с психологом — первые шаги, необходимые добровольцам. Потребуется пройти медицинский осмотр, затем можно заключить служебный контракт на год, три года или пять лет. Здесь работают сотрудники военкомата, которые помогут оформить военный билет, если его нет, и постоянно работают сотрудники банков, которые проконсультируют по всем выплатам и льготам.

Все интересующие подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Отмечается, что вскоре после открытия губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично проверил работу Московского областного пункта отбора на военную службу по контракту в Балашихе.