Контрактники могут оперативно решить все вопросы, связанные с работой и семьей, в центре в Балашихе

Военнослужащие могут без лишних хлопот разобраться со всеми важными семейными и рабочими делами, благодаря работе пункта отбора на военную службу по контракту, который открылся в конце апреля в подмосковной Балашихе.

Здесь можно пройти обследование у психологов и медиков, получить базовую военную подготовку, обратиться к юристу или, например, нотариусу. Большое значение имеет и возможность проконсультироваться с юристами или, например, сотрудниками банков.

С открытием центра в Балашихе появилась удобная отлаженная система. Новый механизм помогает не только военнослужащим и их близким, но и людям, которые еще не определились и только обдумывают решение заключения контракта на военную службу.

Напомним, что заключивший контракт может рассчитывать на разные выплаты и льготы для себя и своей семьи. Все подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.