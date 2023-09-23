Контрактники проходят военную подготовку в пункте отбора в подмосковной Балашихе

Работа центра подготовки контрактников находится под постоянным контролем губернатора Московской области Андрея Воробьева. Добровольцы, прибывающие со всех уголков России, на собственном примере ощущают отличную организацию всего процесса обучения и заботу о каждом из них.

В Московском областном пункте отбора можно не только заключить контракт, но и оформить необходимые документы, получить консультацию юристов и других специалистов, пройти серьезную подготовку. На время нахождения в центре будущих бойцов обеспечивают питанием, организовано проживание, выдается необходимое обмундирование.

Важная задача — подготовить солдат и дать им хорошие знания по тактической медицине. В пункте отбора бойцов на военную службу по контракту переобучают фельдшеров, чтобы те были эффективны в зоне ведения боевых действий.

«К нам приезжают люди со средним медицинским образованием, с опытом работы на скорых. Но фельдшер в мирной жизни и фельдшер на поле боя — это абсолютно разные люди. Поэтому их приходится переучивать, объяснять особенности боя, эвакуации, показывать правильные действия для того, чтобы перевернуть раненого, например», — сообщил инструктор по тактической медицине Алексей.

Он также отметил, что во время обучения ребята задают вопросы. В основном про возможные варианты ранения и что с ними делать на поле боя.

«На все вопросы мы отвечаем, все спорные моменты обсуждаем и даем правильные решения. Каждый боец должен иметь представление о том, как правильно оказывать помощь в условиях боевых действий и уметь это делать», — заключил Алексей.

При этом заключившие контракт могут рассчитывать на выплаты и льготы как для себя, так и для своей семьи. Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.