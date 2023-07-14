Контрактников со всей страны готовят к службе в центре отбора военнослужащих в Балашихе

Военнослужащих по контракту, прошедших отбор в центре подготовки бойцов, направляют на прохождение обучающего курса. В центре бойцам оказывается вся необходимая помощь: работает юрист, нотариус, психолог, банковские специалисты. При поступлении в центр каждый доброволец проходит медкомиссию.

Контрактникам предоставляют места в общежитие, бесплатное трехразовое питание. В течение нескольких дней они должны посещать занятия по огневой подготовке и тактической медицине, обучают бойцов опытные инструкторы, за спиной у которых — служба в горячих точках. Спустя 3-5 дней бойцы уже направляются к месту прохождения контрактной службы.

При заключении контракта льготы распространяются не только на мужчин, которые заключили военный контракт, но и на их родственников. Имеются льготы на оплату ЖКХ, бесплатно предоставляются места в детские сады. Предоставляются кредитные каникулы, а также сохраняется рабочее место.

Дети контрактников могут получить бюджетное место в вузах. Социальные услуги на дому предоставляются пожилым родителям. Контрактники своевременно получают все полагаемые им социальные выплаты. Это особая категория граждан, к которой власти региона относятся с особым вниманием и уважением к их желанию защищать Родину.

Все подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.