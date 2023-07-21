«Королеву марафонов» Блиновскую оставили под домашним арестом еще на три месяца
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Решением Пресненского суда города Москвы ее арест продлен до октября.
Как считает следствие, основания для такой меры по-прежнему никуда не делись. Блогер, которую обвиняют в неуплате налогов на сумму в миллиард рублей, в состоянии угрожать свидетелям по своему делу, заняться уничтожением доказательств либо вообще скрыться от правосудия. Сама Блиновская просила суд дать ей возможность заниматься трудовой деятельностью, чтобы содержать свою семью, а также возмещать государству его убытки.
Суд согласился со стороной обвинения и продлил блогеру меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщили РИА Новости.
«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемой Блиновской меру пресечения в виде домашнего ареста до 26 октября», - привели журналисты вердикт суда.