«Королеву марафонов» Блиновскую оставили под домашним арестом еще на три месяца

Как считает следствие, основания для такой меры по-прежнему никуда не делись. Блогер, которую обвиняют в неуплате налогов на сумму в миллиард рублей, в состоянии угрожать свидетелям по своему делу, заняться уничтожением доказательств либо вообще скрыться от правосудия. Сама Блиновская просила суд дать ей возможность заниматься трудовой деятельностью, чтобы содержать свою семью, а также возмещать государству его убытки.

Суд согласился со стороной обвинения и продлил блогеру меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщили РИА Новости.