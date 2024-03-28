Кошкин: санитарная зона на Украине может составлять от 50 до 500 километров

Военный эксперт Андрей Кошкин рассказал о возможных размерах планируемой санитарной зоны в зоне российской СВО на территории Украины. Аналитик считает, что в зависимости от целей, протяженность данной зоны может быть от 50 до 500 километров. Его слова передает издание «Лента.ру» .

Эксперт объяснил, что при создании санитарной зоны, речь в первую очередь идет о том, чтобы обеспечить мирному населению и городам защиту от обстрелов и атак украинских ВС. По словам Кошкина, протяженность зоны для защиты населенных пунктов будет зависеть от дальности вражеской стрельбы.

Кошкин уточнил, что для защиты городов от артиллерии понадобится растянуть зону на 50 километров. В случае с РСЗО и похожими системами – до 150 километров. Если ВСУ соберутся атаковать города при помощи западных Storm Shadow и SCALP, то города должны находиться в 300 километрах, а если ФРГ поставит Киеву желанные Taurus, то 500 километров.