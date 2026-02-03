Кошмар по сценарию: в Омске мошенники под видом госслужащих выманили у женщины миллионы

В Омске разоблачена многоходовая схема мошенничества, в результате которой 32-летняя жительница города лишилась 5,5 миллиона рублей. Преступники, действуя слаженно под видом госслужащих, убедили женщину в серьезной опасности и выманили все сбережения.

Как сообщает ГУ МВД по Омской области, все началось со звонка от человека, представившегося сотрудником налоговой службы. Он потребовал от горожанки срочно явиться в отделение ФНС. Следом на ее электронную почту пришло подложное письмо о якобы произошедшем взломе личного кабинета на портале «Госуслуги».

Сценарий был тщательно продуман: женщину убедили, что ее счета скомпрометированы и с них планируется финансирование террористической деятельности. На этом этапе к «спасению» подключился второй сообщник, назвавшийся сотрудником Центрального банка. Под его руководством омичка начала переводить свои деньги на так называемые «безопасные счета».

Даже когда во время второй транзакции с ней пообщался настоящий полицейский, пытавшийся предотвратить преступление, женщина, находясь под сильным психологическим давлением аферистов, настаивала, что переводит деньги на оплату отпуска в Сочи. Общая сумма ущерба составила колоссальные 5,5 млн рублей. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».