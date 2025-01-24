Коттедж полыхает после атаки дронов ВСУ на Рязань

В одном из районов Рязани произошел пожар в жилом доме. Причиной возгорания стали обломки беспилотного летательного аппарата, который был запущен с территории Украины. Об этом стало известно из сообщения военного корреспондента Юрия Котенка в его телеграм-канале.

Репортер публикует кадры происходящего. На видео полыхающий коттедж, слышны звуки сирен машин экстренной помощи.

Ранее стало известно, что в Рязанской области средствами ПВО и РЭБ уничтожены БПЛА, заявил губернатор Малков. В ходе ликвидации вражеской авиатехники прогремело не менее 12 взрывов. На это указывает SHOT со ссылкой на данные очевидцев.

По предварительным данным, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. Как пишет ряд СМИ, целью атаки, по предварительным данным, был нефтезавод АО «РНПК» под Рязанью.