Ковшом по цветам: водитель экскаватора разгромил витрину, а затем устроил полицейскую погоню на спецтехнике
«Москва»: водитель экскаватора разгромил витрину цветочного на Коштоянца
В районе Проспект Вернадского водитель экскаватора ковшом разнес витрину цветочного магазина, а после попытался уйти от полиции на спецтехнике. Инцидент произошел около четырех часов утра по адресу улица Коштоянца, дом 33.
По информации осведомленного источника Агентства городских новостей «Москва», очевидцы вызвали полицию, но прибывшим сотрудникам нарушитель попытался оказать сопротивление и скрылся с места на экскаваторе. Погоня оказалась непродолжительной — мужчину задержали. Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося и мотивы задержанного.