Mash Gor: в Кабардино-Балкарии 15-летнего подростка в кителе обвинили в нацизме

На сайте КПРФ появились фото 15-летнего подростка в кителе. Его внешний вид раскритиковали, обвинив в нацизме. Коммунисты решили поставить точку в этом деле. Об истории рассказал телеграм-канал Mash Gor.

Подросток по имени Денис принимал участие в костюмированных собраниях КПРФ, на которых обсуждали вопросы истории. В какой-то момент темой собрания стала ГДР. Юноша приобрел в интернет-магазине китель и пришел в нем на мероприятие. Его фото появилось на сайте КПРФ, и парня обвинили в нацизме. Якобы китель похож на ту форму, которую носили гитлеровцы.

«Снимок с ресурсов КПРФ подтерли, но позже разобрались и решили наказать клеветников. В СК дело возбуждать отказались, коммунисты написали еще и в прокуратуру», — указал микроблог.

Удаленное с сайта фото решили вернуть на прежнее место.

Ранее появлялось сообщение, что из школы для трудных подростков в Перми сбежали сразу пять человек. С момента побега прошла неделя, но никто из юношей так и не объявился ни в ученом заведении, ни дома.