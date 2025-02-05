Ural Mash: в Перми ищут сбежавших из спецшколы пятерых подростков

Пятеро подростков покинули пермскую специальную школу для проблемных детей. Прошла неделя с того момента, как они исчезли, и пока они не вернулись, сообщили в телеграм-канале Ural Mash.

Все мальчики находятся под контролем, ранее они также не раз покидали дома и пропадали на несколько дней. Обычно в таких ситуациях их даже не объявляли в розыск.

Но на этот раз прошла уже целая неделя, и лишь накануне мать одного из них — Сергея Игнатьева — обратилась в правоохранительные органы. Она трудится поваром в этой школе.

Ранее сообщалось, что житель Черняховска убил семилетнего пасынка и сделал вид, что ребенок пропал.