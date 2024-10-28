KP.RU: на Западе признали, что СВО сделала русскую армию сильнее

Россия обогнала США в рейтинге военной мощи и была признана страной с сильнейшей армией в мире. Полковник Виктор Баранец в материале KP.RU объяснил, в чем преимущества военной сферы РФ.

Согласно рейтингу U.S. News and World Report и проведенному исследованию, Россия возглавила список сильнейших армий мира в 2024 году. Эксперты опросили 17 тысяч человек, включая военных экспертов, провели анализ имеющихся данных и сравнили показатели десятков стран. Удалось собрать топ-10, в который попали и неожиданные государства.

Первое место, как указывали в исследовании, Россия получила благодаря СВО. Армию страны признали самой «разогретой» и имеющей реальные боевые навыки, которые демонстрируют в том числе умелые вояки. Как отметил Баранец, это значит, что оценили высокую подготовку кадров, что бесспорно является одним из плюсов российской армии.

Полковник выделил также второе преимущество: опора ВС РФ на собственный мощный военно-промышленный комплекс. То есть, страна способна сама обеспечивать себя вооружением, что также показали в реальном времени. По словам Баранца, уже как минимум два козыря, которые стали очевидны Западу. Фактически иностранное исследование вынудило Запад признать мощь русской армии.

Напомним, что в списке исследователей после России свои места по очередности заняли: США, Израиль, Китай, Южная Корея, Иран, Великобритания, Украина, Германия и Турция. Восьмое место для ВСУ определили также ввиду полученного боевого опыта. Однако ВПК страны сильно исхудал, к тому же, большинство вооружения Киеву достается с Запада.

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