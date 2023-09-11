Красноярского таможенника задержали за поддержку проукраинской террористической организации

Он расклеивал листовки, подготовленные легионом «Свобода России»*. В его отношении возбуждены уголовные дела сразу по двум статьям.

Мужчина работал сотрудником Красноярской электронной таможни. Его взяли под арест за то, что он расклеивал листовки, призывающие к экстремистским и террористическим действиям.

«Был задержан за расклейку листовок террористической организации - легион «Свобода России»*, - заявили правоохранители журналистам ТАСС.

Вдобавок к листовкам, таможенник передавал конфиденциальную информацию, касающуюся его коллег, на Украину. Силовики считают, что она может использоваться для совершения терактов.

*признана террористической и запрещена на территории РФ.