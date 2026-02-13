Краснокнижный хищник устроил погром на метеостанции в Арктике

Белый медведь устроил погром на полярной станции имени Федорова на мысе Челюскин в Красноярском крае. Хищник пытался добраться до краснокнижной нерпы, которая облюбовала технологическую лунку метеорологов, и разнес оборудование.

Любопытная кольчатая нерпа, которую полярники назвали Звездочкой, появилась на станции в начале января. Она обнаружила во льду пролива Вилькицкого отверстие с установленной внутри рейкой для измерения уровня моря. Чтобы лунка не замерзала, над ней соорудили металлический ящик с лампой. Тепло и отсутствие ветра привлекли тюленя — он стал возвращаться снова и снова, превратив научный прибор в личные апартаменты.

Техник-метеоролог Александр Фанталов рассказал корреспонденту «КП»-Красноярск, что 8 февраля хищник под покровом метели пробрался к футштоку.

«Обычно мишка, когда приходит, приборы нюхает, пару раз безобразничал и кое-что согнул из оборудования. А тут нагло крушил все, да еще подкрался под покровом метели, чтобы ему не помешали», — поделился полярник.

Медведь перевернул футшток, выдернул из лунки тен и измерительную рейку. Тен и провода уцелели, но рейку с грузом пришлось устанавливать заново и проводить нивелировку. Хищник также утащил планшет с марлей — конструкцию, которую используют для сбора атмосферных взвесей. Марлю медведь, вероятно, съел или просто жевал, а сам планшет нашли в ста метрах от метеоплощадки, в заброшенном поселке.

Сама Звездочка не пострадала — ей удалось уйти под лед. Вскоре нерпа вернулась к обжитому месту.

Полярники понимают: Арктика — территория диких животных, и медведи здесь частые гости. Стрелять в краснокнижных хищников нельзя. Отпугивают их сигналами охотника, фальшфейерами, газовыми баллонами и экспериментальными светошумовыми гранатами. Главные индикаторы и защитники — собаки, особенно бесстрашная дворняжка Муха, которая первой обнаруживает следы.

«Особенно страшно бывает, когда один на работе сидишь без собак или на море идешь, и там медведя встречаешь вблизи от себя. На лед ночью зимой тоже боязно выходить, потому что далеко не видно. Хищник может быть в нескольких метрах от тебя в темноте. Он тебя чует и видит, а ты думаешь, что нет никого», — признается Александр Фанталов.

Укреплять футшток бесполезно — прочных материалов под рукой нет, а медведь, по словам метеоролога, все равно сломает. Станция продолжает работу, Звездочка по-прежнему наведывается в свою «квартиру», а люди обещают беречь и нерпу, и оборудование.