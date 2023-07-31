Криминалист Игнатов перечислил причины, почему пленница челябинского маньяка не сбежала раньше

По словам криминалиста Михаила Игнатова, девушка из Челябинской области, проведшая в плену у похитившего ее психопата больше десяти лет, была очень напуганной, из-за чего так долго не могла убежать от него. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что у нее мог быть стокгольмский синдром.

По мнению эксперта, ситуация похожа на историю скопинского маньяка, тем не менее масштаб здесь иной.

Он уточнил, что, вполне вероятно, что в гости к маньяку никто не приходил, чтобы она могла передать записку с просьбой о помощи.

По словам криминалиста, домой, видимо, никто не приходил, поэтому девушка не могла передать записку или попросить о помощи, чтобы люди обратились в полицию.

Игнатов отметил, что изувера ждет тюремный срок, а мать может проходить по делу как соучастница преступления.