Криминалист Игнатов раскрыл значение двух вульгарных стульев в комнате Дурова

По словам криминалиста Михаила Игнатова, вульгарные стулья в кабинете основателя соцсетей Павла Дурова, которые попали в кадр видео во время его интервью с американским журналистом Такером Карлсоном, свидетельствуют о его извращенных фантазиях. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он пояснил, что при этом к уголовной теме это никак не относится. Кроме того, на тюремном жаргоне всякие «пики точеные» ничего не изображают.

По мнению эксперта, в СИЗО стулья отсутствуют, имеются лишь прикрученные к полу табуретки около столов, а в камере – стол и длинные лавки, которые также прикручены к полу, но никаких стульев тоже нет, в кабинетах следователей – обычные табуретки.

Он добавил, что в колониях и лагерях стулья все же есть, но самые обыкновенные, но в тюремной камере пики запрещены.

Напомним, что на стульях в кабинете Дурова, которые видны на заднем плане во время интервью, были заметны на одном пики, а на другом – мужские половые органы.