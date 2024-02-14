Криминалист Игнатов считает, что мигрантам нужно запретить работать в сфере услуг

По словам криминалиста Михаила Игнатова, власти Самарской области поступили правильно, решив ввести запрет на работу трудовых мигрантов в сфере оказания транспортных услуг и образования. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он считает, что следует продвинуть данную инициативу на федеральный уровень и дополнить ее запретом на работу в сфере общепита и услуг по всей России.

По мнению криминалиста, трудовые мигранты весьма отличаются от жителей РФ менталитетом, прежде всего хамством, агрессией и наглостью.

Он добавил, что трудовым мигрантам нужно разрешить работать только в строительной или жилищно-коммунальной сферах.