Криминального авторитета, по указанию которого был совершен поджог автомобиля, задержали в Подмосковье

Криминального авторитета среди выходцев из ближнего зарубежья задержали подмосковные сотрудники полиции. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Так, в дежурную часть УМВД России «Пушкинское» обратился местный житель с заявлением о поджоге его транспортного средства. Полицейские смогли установить, что ночью двое злоумышленников облили горючей смесью иномарку заявителя, подожгли ее, после чего скрылись. В результате пожара транспортное средство и рядом стоящая автомашина выгорели полностью, при этом общая сумма ущерба составила около трех миллионов рублей.

Сотрудники уголовного розыска по местам временного проживания в городских округах Королев и Щелково задержали подозреваемых в совершении преступления. Правонарушители пояснили, что совершили поджог автомобиля по указанию своего знакомого, а также из личной неприязни к собственнику иномарки.

При отработке полученных сведений оперативники подмосковного Главка МВД совместно с коллегами из г. Пушкино в Ивантеевке при поддержке Росгвардии задержали сорокапятилетнего мужчину, который поручил совершить данное противоправное деяние.

Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.