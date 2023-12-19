Криминальный дуэт грабителей из Иркутской области совершил два убийства за день

Двое мужчин были задержаны за ряд преступлений, в том числе и убийства.

Два злоумышленника взялись промышлять в городе Свирске разбойными нападениями на местных жителей. Они зашли в частный дом на улице Розы Люксембург, где проживала 58-летняя женщина. Сначала они отобрали у нее 25 тысяч рублей, а затем убили хозяйку жилища. Затем они решили отметить алкоголем свою добычу.

«В ходе распития спиртных напитков они решили вызвать такси, чтобы в последующем отобрать автомобиль. В процессе поездки пассажиры попытались завладеть машиной», - рассказали ход дальнейших событий правоохранители.

Их слова привело ТАСС. Завязалась драка, и один из разбойников зарезал водителя, ткнув его ножом. Полицейским удалось задержать обоих подозреваемых, им инкриминируют целый ряд уголовных статей. Оба они взяты под стражу.