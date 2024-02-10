Крючков: в Крыму фиксируются массовые атаки на Telegram-каналы

На территории Крыма фиксируется большое количество атак на местные каналы и учетные записи рядовых пользователей в мессенджере Telegram. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в своих социальных сетях .

В посте он сообщил о том, что на территории полуострова были зафиксированы кибератаки массового характера, которые направлены на местные каналы и учетные записи. Крючков добавил, что неопознанными злоумышленниками для кибератаки используется подмена страниц и искусственный интеллект , с полным копированием голосов и изображений при помощи них.