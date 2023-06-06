Крючков заявил о поступлении фейковых звонков об эвакуации жителям Крыма
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил о том, что со стороны Незалежной жителям полуострова поступают звонки о якобы рост радиационного уровня воды в Днепре и начале эвакуации. Об этом сообщают Argumenti.ru.
По его словам, это не что иное, как вброс.
Отмечается, что службами Крыма и России в целом ведется постоянный мониторинг состояния вод и воздуха.