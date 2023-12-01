Кролики, куры, утки: спасатели эвакуировали животных из горящей постройки в Наро-Фоминске

Возгорание случилось накануне поздно вечером в хозяйственной постройке в садовом товариществе «Отдых» под Наро-Фоминском. Из огня были спасены пять кроликов, семь кур и одиннадцать уток, рассказал начальник части Владимир Бугаев.

О пожаре в Систему-112 сообщили очевидцы, которые заметили пламя издалека. Когда спасатели прибыли на место, то ворота на участок были закрыты. Работники «Мособлпожсаса» связались с владельцем одного из участков, чтобы мужчина открыл им проезд.

«Прибывшие огнеборцы увидели охваченную огнем хозяйственную постройку, в которой находилась домашняя живность. Пожарные оперативно подали два ствола на тушение строения и одновременно приступили к эвакуации животных», — рассказал Бугаев.

Ранее работники «Мособлпожспаса» спасли пять человек из пожара на территории фермы под Чеховом.