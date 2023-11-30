Пять человек спасли при пожаре на территории фермы в Подмосковье

На территории фермы в деревне Бершово под Чеховом произошел пожар. Там загорелась постройка.

Работники 311-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» спасли из горящего сооружения пять человек, сообщила пресс-служба ведомства.

Как рассказал начальник караула Владимир Лисейкин, пламя охватило всю постройку. Один из спасенных из огня получил ожог левой кисти. Спасатели оказали пострадавшему первую помощь, от госпитализации он отказался.

«Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы в кратчайшие сроки ликвидировали пожар. <…> В тушении пожара приняли участие двенадцать человек личного состава и три единицы пожарной техники», — уточнил он.

К ликвидации возгорания также были привлечены огнеборцы подразделений федеральной противопожарной службы и войсковой части 51952.

Ранее сообщалось, что работники «Мособлпожспаса» спасли четырех сотрудников мебельной фабрики из пожара.