В Улан-Удэ собака напала на мать с ребенком, девочка пострадала

В Улан-Удэ, возле бизнес-центра «Садко», расположенного на улице Кирова, собака набросилась на женщину с ребенком. Об этом сообщила «Газета.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Весь Улан-Удэ».

Как сообщается в публикации, девочке потребовалось вмешательство медиков. Ей оказывали помощь, в частности, накладывали швы на лице, чтобы закрыть полученные раны.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Домодедово участились случаи нападения бродячего алабая на владельцев собак. Как сообщают местные жители в социальных сетях, инцидент произошел на улице Советской. Сначала собака атаковала женщину с таксой. Спустя несколько минут она напала на улице Гагарина на девушку, выгуливавшую двух шпицев.