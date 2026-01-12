Кровавое послание на веревках: на туристическом пляже в Эквадоре сделали страшную находку

Шокирующую находку сделали на одном из туристических пляжей в Эквадоре, передает агентство Associated Press (AP). Местные жители обнаружили пять человеческих голов, которые висели на веревках, привязанных к двум деревянным столбам. Личности погибших пока не установлены.

Рядом с жутким «трофеем» была оставлена табличка с текстом. Неизвестные, совершившие это преступление, прямо угрожали в послании всем, кто нападает на местных рыбаков.

Полиция связывает произошедшее с ожесточенным конфликтом между наркокартелями, которые борются за контроль над прибрежными территориями.

По данным следствия, преступные группировки активно принуждают рыбаков к перевозке наркотиков морем, втягивая их в преступную деятельность против их воли. Те, кто сопротивляется или мешает этому бизнесу, становятся мишенями для жестокой расправы. Обнаруженные головы, по версии правоохранителей, являются демонстративной казнью и предупреждением.

