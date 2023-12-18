Кровля автосервиса обрушилась в Дзержинском, повреждено более десяти автомобилей
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В подмосковном Дзержинском обрушилась кровля автосервиса. В результате поврежденными оказались одиннадцать автомобилей. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС сообщил ТАСС.
Уточняется, что ЧП случилось накануне вечером. Площадь обрушения составила восемьсот квадратных метров. Никто из людей не пострадал. Известно, что собственник автосервиса будет сам проводить разбор завалов.
В главке также добавили, что обрушение кровли навеса открытого типа произошло под тяжестью снежного покрова.
Ранее сообщалось, что на территории хлопкопрядильной фабрики в Московской области произошел пожар.