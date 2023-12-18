Кровля автосервиса обрушилась в Дзержинском, повреждено более десяти автомобилей

В подмосковном Дзержинском обрушилась кровля автосервиса. В результате поврежденными оказались одиннадцать автомобилей. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного главка МЧС сообщил ТАСС .

Уточняется, что ЧП случилось накануне вечером. Площадь обрушения составила восемьсот квадратных метров. Никто из людей не пострадал. Известно, что собственник автосервиса будет сам проводить разбор завалов.

В главке также добавили, что обрушение кровли навеса открытого типа произошло под тяжестью снежного покрова.

Ранее сообщалось, что на территории хлопкопрядильной фабрики в Московской области произошел пожар.