Пожар площадью 3,6 тысячи «квадратов» произошел в производственном здании в Подольске

Крупный пожар произошел в производственном здании в Подольске, сообщила пресс-служба МЧС России.

На месте работают спасатели. Огонь распространился на площади 3,6 тысячи квадратов. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как передает SHOT, огонь охватил третий и четвертый этаж, а также кровлю. Эвакуированы тридцать человек.

Ранее крупный пожар произошел на складе матрасов в Ленинском округе.