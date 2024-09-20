Пожар площадью 3,6 тысячи «квадратов» произошел в производственном здании в Подольске
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Крупный пожар произошел в производственном здании в Подольске, сообщила пресс-служба МЧС России.
На месте работают спасатели. Огонь распространился на площади 3,6 тысячи квадратов. По предварительным данным, пострадавших нет.
Как передает SHOT, огонь охватил третий и четвертый этаж, а также кровлю. Эвакуированы тридцать человек.
Ранее крупный пожар произошел на складе матрасов в Ленинском округе.