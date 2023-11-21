Крупнейший судебный процесс по делу мафии в Италии привел к срокам заключения для сотен виновных

За причастность к преступлениям и содействие преступному синдикату было осуждено порядка двухсот человек.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что в Италии завершился очередной процесс по делу организации «Ндрангета», которая является самым могущественным и богатым криминальным сообществом в стране. В работе на синдикат обвинялись несколько сотен человек. По итогам разбирательства, которое длилось почти три года, виновными были признаны около двухсот из них.

Среди тех, кто получил лишение свободы, представители самых различных социальных групп: политики, бизнесмены, государственные служащие и даже сотрудники правоохранительных органов. Им в вину поставили целый ряд преступлений, которые связаны с организованной преступностью, в том числе наркоторговля, легализация преступных средств, вымогательство и многое другое.