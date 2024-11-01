Крупную нарколабораторию ликвидировали в Домодедово

Крупную лабораторию по производству наркотических веществ ликвидировали в Домодедово. Об этом сообщили в УФСБ России по городу Москве и Московской области.

Запрещенное производство организовал местный житель. Для этого мужчина арендовал дачный участок, куда завез необходимое оборудование. Его задержали с поличным в момент производства.

С участка изъяли оборудование, химические реактивы, прекурсоры и наркотики, общая масса которых превысила 29 килограммов.

На злоумышленника завели уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.