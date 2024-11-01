Крупную нарколабораторию ликвидировали в Домодедово
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Крупную лабораторию по производству наркотических веществ ликвидировали в Домодедово. Об этом сообщили в УФСБ России по городу Москве и Московской области.
Запрещенное производство организовал местный житель. Для этого мужчина арендовал дачный участок, куда завез необходимое оборудование. Его задержали с поличным в момент производства.
С участка изъяли оборудование, химические реактивы, прекурсоры и наркотики, общая масса которых превысила 29 килограммов.
На злоумышленника завели уголовное дело. Сейчас он находится под стражей.