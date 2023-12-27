Крупный арсенал с оружием и патронами обнаружили у жителя Королева

Крупный арсенал с оружием и большим количеством патронов обнаружили у жителя Королева в возрасте 39 лет. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Во время осмотра места жительства мужчины было найдено огнестрельное оружие, металлический кастет и более тысячи патронов различного калибра. Все направили на экспертизу.

Исследование показало, что некоторые патроны были изготовлены промышленным способом и могут быть использованы для стрельбы.

Сам задержанный заявил, что нашел арсенал осенью 2019 года в лесу в микрорайоне Болшево, когда выгуливал там собаку.

На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.