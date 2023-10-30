Крупный пожар на АЗС в Химках: загорелись газгольдер и два автомобиля, есть пострадавшие
Газгольдер и два автомобиля загорелись на АЗС в Химках
Фото: [пресс-служба прокуратуры МО]
Крупный пожар случился на автозаправочной станции в подмосковных Химках. Там произошло возгорание газово-стационарной колонки и двух автомобилей, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время ликвидировано открытое горение. Площадь пожара составляет шестьдесят квадратных метров. К тушению привлечены одиннадцать человек и три единицы техники.
По предварительным данным, в результате ЧП пострадали два человека, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Ранее сообщалось, что при пожаре в частном доме в Подмосковье погибли два человека, еще трое были госпитализированы с отравлением угарным газом.