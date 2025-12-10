Трагический итог пожара в Петербурге: МЧС сообщило об обнаружении погибшего на рынке

ВНа месте крупного пожара в здании рынка в Невском районе Санкт-Петербурга обнаружен погибший. Огонь охватил площадь в полторы тысячи квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС.

Пожар в здании рынка на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге закончился трагедией. В ходе разбора конструкций спасатели обнаружили тело одного погибшего человека.

Возгорание, охватившее около 1,5 тысячи квадратных метров, оперативно локализовали. На месте работали десятки пожарных расчетов. Из-за специфики торгового объекта — вероятного наличия пластика, синтетических материалов и бытовой химии — к месту происшествия направили передвижную химико-радиометрическую лабораторию для контроля воздуха.

Ранее сообщалось о том, что на рынке в Невском районе Петербурга произошел пожар на площади 200 кв. м.