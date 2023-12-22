Крупный пожар на складе мясоперерабатывающего комбината в Химках локализован

Пожарные локализовали крупное возгорание на складе мясоперерабатывающего комбината в подмосковных Химках. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

На месте работают шестьдесят восемь спасателей и двадцать пять единиц техники. Огонь охватил двести квадратных метров.

Возгорание произошло ночью. Изначально площадь пожара составляла пять «квадратов», затем она выросла почти в десять раз. Пожару был присвоен второй ранг сложности, к утру его понизили до первого.

Ранее в МЧС уточняли, что в результате пожара никто не пострадал, до прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались восемь человек.