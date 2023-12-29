Крупный пожар на складе в подмосковном Егорьевске потушен

Спасатели полностью ликвидировали возгорание на складе в подмосковном Егорьевске. Об этом сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

Площадь пожара в нежилом здании на улице 50 лет ВЛКСМ составила 350 квадратных метров. К тушению привлекали свыше шестидесяти человек и более двадцати единиц техники.

По данным МЧС, в результате пожара никто не пострадал. На полную ликвидацию последствий возгорания ушло около 4,5 часа.

Ранее сообщалось, что в многоэтажке в поселке Новоивановское под Одинцово загорелась квартира. Из пожара спасли шестнадцать человек, в том числе пятерых детей, среди которых был четырехмесячный младенец.