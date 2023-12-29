Пожарные спасли шестнадцать человек из горящей многоэтажки в Одинцово

Работники 246-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» и сотрудники федеральной противопожарной службы спасли из горящего дома в Одинцово шестнадцать человек — одиннадцать взрослых и пять детей.

Инцидент произошел в поселке Новоивановское. На девятом этаже шестнадцатиэтажного дома вспыхнула квартира. О происшествии в Систему-112 рассказали местные жители, которые увидели, как из окна валит густой дым, сообщил начальник части Дмитрий Грачев, слова которого приводит пресс-служба «Мособлпожспаса».

«В квартире, где произошел пожар, специалисты обнаружили семью — двоих взрослых и четырехмесячного младенца. Огнеборцы надели на них спасательные маски и эвакуировали из здания», — сказал Грачев.

Спасатели также услышали крики о помощи из соседних квартир. При помощи спасательных капюшонов они вывели на улицу еще девять взрослых и четверых детей. Всего из горящего дома эвакуировали семьдесят девять человек. Двум из них понадобилась медицинская помощь.

Пожар в многоэтажке был оперативно ликвидирован. Спасатели не дали огню распространиться на соседние квартиры.

Ранее сообщалось, что из торгового центра в Красногорске из-за пожара эвакуировали сорок человек.